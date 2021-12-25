Концепция развития дополнительного образования стала «ядерной»

Правительство актуализировало план внедрения целевой образовательной модели.

В Орловской области правительство актуализировало разработанную еще несколько лет назад концепцию внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. Новое постановление предусматривает расширение спектра дополнительных образовательных услуг, что будет «реально способствовать осуществлению принципов свободы выбора, учета интересов и потребностей детей, которые своими достижениями создают бренд Орловской системы дополнительного образования детей».

Внедрение целевой модели даст возможность обеспечить комплексное эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, считают чиновники. Правительство сформулировало основные принципы этого проекта. «Ядром» новой системы оно видит региональный модельный центр дополнительного образования детей РМЦ в Орле. Он должен выполнять функции регионального проектного офиса по общей координации реализации в регионе федерального проекта «Успех каждого ребенка», который входит в состав национального проекта «Образование».

Создание РМЦ должно помочь внедрению системы персонифицированного финансирования в Орловской области. Центр станет «ядром» региональной системы, а в каждом городе и районе будут созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования. Сообща они должны будут внедрять «пилотные» проекты, обеспечивать развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов, выявлять и распространять лучшие практики в этой сфере и т.д.

«Создание регионального модельного центра на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» позволит координировать деятельность образовательных организаций Орловской области, оказывать методическую помощь учреждениям в разработке инновационных программ, обеспечивать заинтересованных лиц и организации соответствующими статистическими и информационными материалами, использовать возможности информационных технологий», — говорится в постановлении правительства.

В Орловской области пока еще сохранена система бесплатного дополнительного образования, хотя существует и широкий спектр платных услуг. С 2019 года правительство региона решает задачу по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. Центром системы является Дворец пионеров и школьников имени Гагарина, который ежегодно посещают более 4000 детей, занимающихся в 49 объединениях. Координатором работы природоохранной деятельности образовательных организаций Орловской области выступает Орловская станция юных натуралистов. В целом в регионе действует 91 объединение эколого-биологической направленности, в которых занимаются порядка 1960 детей.

ИА «Орелград»