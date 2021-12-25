Подрядчик незаконно обогатился на строительстве спортцентра под орлом

В Орле суд изучил спор о неосновательном обогащении.

Арбитражный суд вынес решение по иску Орловской области, интересы которой в процессе отстаивало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступила компания «Регион Спорт Строй», с которой истец просил взыскать так называемое неосновательное обогащение. Кстати, ответчик исковые требования не признал и в письменном отзыве указал, что истцом неверно произведен расчет суммы неосновательного обогащения.

Как следует из материалов дела, в марте 2020 года стороны заключили контракт на выполнение работ для государственных нужд. Речь идет о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», расположенном в поселке Ивановское Орловского района. Цена контракта превышала 23,7 миллиона рублей. Начало работ было намечено на 1 апреля 2020 года, окончание – на 30 сентября того же года.

Однако подрядчик в эти сроки не уложился, и 6 ноября 2020 года стороны подписали соглашение о расторжении контракта. На тот момент были выполнены, приняты и оплачены работы на общую сумму 16,347 миллиона рублей. Из материалов дела также следует, что в конце апреля 2021 года «Орелгосзаказчик» комиссионно произвел фактический обмер объекта и сравнил его с показателями проектно-сметной документации. Были выявлены нарушения на 657 тысяч рублей – по версии истца, на такую сумму ответчик завысил объемы выполненных работ. Хоть фирма этого и не признала, суд решил взыскать с нее указанную сумму, поскольку она была признана неосновательным обогащением.

ИА «Орелград»