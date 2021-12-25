За владельцами земли под Орлом проследят

В Мценске принята профилактическая земельная программа.

Администрация города Мценска утвердила программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля. Ее действие рассчитано на 2022 год. Документ предусматривает комплекс мероприятий по профилактике указанных рисков. Иными словами, за землевладельцами, как и раньше, будут следить, но главной задачей контролирующих чиновников должно стать не выявление, а предупреждение нарушений земельного законодательства.

Отметим, что следить будут не только за простыми гражданами, организациями и предпринимателями, но и за органами государственной власти и местного самоуправления, которые тоже могут вольно или невольно нарушить закон. Кстати, муниципальный земельный контроль в Мценске возложен на чиновников комитета по архитектуре и градостроительству.

Согласно официальной статистике, в 2021 году они провели 23 проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации, в ходе которых выявили шесть нарушений и выдали столько же предписания об их устранении. Велась в Мценске и профилактическая работа. Например, власти сообщают, что «поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте администрации города перечни нормативных правовых актов».

Там же публиковались данные о результатах земельного контроля, проводились консультации и мониторинг. Последний показал, что главными рисками в Мценске являются самозахват земли и использование участков не по целевому назначению. Принятая программа призвана стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований закона всеми контролируемыми лицами.

ИА «Орелград»