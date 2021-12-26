Делу о таинственной пропаже орловца присвоен гриф секретности

Пропавшего 11 лет назад орловца официально признали умершим.

Решение по этому делу вынес Мценский районный суд Орловской области. Рассмотрение заявления местного жителя прошло с участием старшего помощника Мценского межрайонного прокурора. Это был открытый гражданский процесс. Заявитель просил в официальном порядке признать умершим его сына, пропавшего еще в 2010 году. Он пояснил, что сын работал в другом городе, регулярно созванивался с родителями и часто приезжал домой. Когда он перестал выходить на связь, родители обратились в полицию, было заведено розыскное дело. С ноября 2010 года сведений о местонахождении данного гражданина не имеется.

Решением Мценского районного суда от 2015 года сын был признан безвестно отсутствующим. С тех пор каких-либо новых сведений о судьбе таинственно пропавшего человека не появилось. Не так давно умерла его мать, и в этих условиях признание сына умершим стало необходимым для разрешения вопроса о наследстве. Суд установил, что розыск пропавшего сына результатов не дал. Кстати, исчез он на территории Тульской области. Там заведено розыскное дело, в рамках которого розыск проводится до сих пор. Как следует из материалов суда, этому делу присвоен гриф секретности.

Рассматривая заявление, Мценский суд сделал запросы в различные государственные органы. Пенсионный фонд и налоговая служба ответили, что новых сведений о пропавшем человеке у них нет, в базе больниц и поликлиник он также за прошедшие годы не появлялся. Поскольку факт отсутствия пропавшего по месту жительства в течение пяти лет был доказан, а каких-либо сведений о его местонахождении нет, суд официально объявил его умершим.

ИА «Орелград»