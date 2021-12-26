Не признавшего вину убийцу отправили в колонию

Суд не нашел в действиях орловца признаков необходимой самообороны.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный ранее в отношении местного жителя. Его признали виновным по статье 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину не признал и подал жалобу. В апелляционной инстанции адвокат пытался доказать, что его клиент действовал в пределах необходимой самообороны, но суд вышестоящей инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Ливенского районного суда без изменения.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено вечером в апреле 2021 года. Подсудимый и потерпевший находились в помещении комнаты отдыха охраны, расположенной в помещении ангара для ремонта большегрузных автомобилей под Ливнами. Они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Следствие и суд посчитали, что в ходе конфликта подсудимый решил убить своего соперника. Он схватил со стола нож и ударил им свою жертву в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Сторона защиты придерживалась другой версии. Согласно ей, потерпевший первым набросился с кулаками на подсудимого и изрядно его поколотил. Затем ненадолго успокоился, но потом конфликт разгорелся с новой силой. На этот раз потерпевший якобы пригрозил подсудимому расправой и угрожал ножом. В ответ подсудимый вышел из ангара и вернулся обратно с деревянным бруском, которым будто бы планировал обороняться от ножа. Однако суд скептически отнесся к этой версии, так как никакого бруска полиция на месте происшествия не нашла. Да и собранные следователями доказательства ясно указали суду на то, что убийца сам орудовал ножом, действовал умышленно и желал наступления смерти потерпевшего.

ИА «Орелград»