Орловским детям-сиротам нужен миллиард

В Орле подсчитали, сколько денег нужно детям-сиротам для счастья.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области Надежда Кутузова выступила в Орловском облсовете народных депутатов с докладом о результатах завершенного экспертно-аналитического мероприятия. Речь идет об анализе расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и приравненных к ним категорий граждан. Как сообщает КСП, в своем выступлении Кутузова отметила, что проблема с жильем для сирот остается одной из самых актуальных.

«Несмотря на принимаемые государством меры, темпы предоставления жилья сиротам не отвечают темпам роста числа нуждающихся, — подчеркнула докладчица. — Так, на 1 января 2019 года численность детей-сирот, состоящих на жилищном учете, составила 1240 человек, а на 1 января 2020 года — 1253 человека. При этом государственные обязательства в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот исполнены только на 26 процентов в 2019 году и на 27 процентов в 2020 году. За 2019-2020 годы 40 процентов детей-сирот региона получили жилье на основании судебных решений».

В распоряжении «Орелграда» имеется информация о результатах этой проверки. Он показал, что в Орловской области дети-сироты, достигая 18 лет, регулярно сталкиваются со сложностями из-за нехватки социального жилья в жилищных фондах муниципальных образований. Из-за этого 73 процента детей-сирот ежегодно остаются без жилья. Причем многим, кто до сих пор ждет жилья, уже исполнилось 39 лет, хотя квартиры они должны были получить в 18-ть…

«На исполнение обязательств государства по обеспечению жилыми помещениями перед детьми-сиротами в 2019 году было выделено 256,378 миллиона рублей, в 2020 году – 236,882 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — При этом, исходя из численности детей-сирот на территории Орловской области, требуется не менее 1 миллиарда рублей для обеспечения тех детей-сирот жильем, чьи основания уже возникли на получения жилья».

ИА «Орелград»