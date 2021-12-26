Сотню нарушений вывили в орловских школах и детсадах

Недостатки были выявлены в рамках государственного надзора в сфере образования.

Департамент образования Орловской области обнародовал данные анализа федерального государственного контроля в сфере образования. В ведомстве отметили, что с 2020 года проведение плановых проверок ограничено: теперь применяется так называемый риск-ориентированный подход. Образовательные организации отнесены к категориям высокого, среднего и низкого риска причинения вреда охраняемым законом ценностям. Проверочные мероприятия проводятся с учетом степени риска.

Согласно приведенным данным, в этом году на территории Орловской области функционировало 939 объектов, деятельность которых подлежала государственному надзору в сфере образования, в том числе 776 юридических лиц и 163 филиала. Сообщается, что в 2021 году по фактам выявленных правонарушений в соответствии с нормами законодательства составлено и направлено в судебные органы 98 протоколов об административных правонарушениях. Из них 54 протокола были составлены в отношении общеобразовательных школ, 21 — в отношении детсадов, 21 — в отношении участников государственной итоговой аттестации.

Департамент составил перечень наиболее распространенных в 2021 году нарушений законодательства об образовании. Так, часто встречались нарушения порядка приема детей в образовательные организации, в том числе нарушения сроков издания приказов о зачислении. Кроме того, выявлялись факты несоответствия договоров об образовании установленным законом требованиям. На официальных сайтах образовательных организаций нередко отсутствовали примерная форма заявления родителей о приеме их детей и информация о количестве вакантных мест.

Выявлялись и недостатки при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Например, кое-где не были разработаны коррекционные программы и планы индивидуальной коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ. Не проводились индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия таких детей с учителем-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом. Отмечена в докладе и «вечная» проблема «отсутствия условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования».

ИА «Орелград»