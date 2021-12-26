Труд за решеткой оказался очень выгодным

26.12.2021 | 13:00 Закон и порядок, Новости

УФСИН озвучило отчет о производственно-хозяйственной деятельности.

Начальник регионального управления ФСИН Владимир Волосевич рассказал об основных направлениях деятельности уголовно-исполнительной системы Орловской области за истекший период 2021 года. Его основные тезисы приводит пресс-служба ведомства. Так, Владимир Волосевич сообщил, что объем промышленного производства в режимных учреждениях региона в этом году составил 306,5 миллиона рублей. При этом чистую  прибыль начальник оценил в 32,9 миллиона.

Среднемесячная заработная плата осужденных составляет 7285 рублей. Волосевич подчеркнул, что 871 осужденный имеет на руках исполнительные листы, по которым должен платить взыскателям. Как правило, речь идет о взыскании ущерба, причиненного преступлениями, в том числе компенсации морального вреда и средств, которые государство потратило на лечение потерпевших. Общая сумма средств, перечисленных из заработной платы осужденных по исковым требованиям, в 2021 году составила около 34 миллионов рублей.

«В состав производственного сектора УФСИН России по Орловской области входят пять Центров трудовой адаптации осужденных, — рассказал также Владимир Волосевич. — Все они являются рентабельными. На сегодняшний день в производственном секторе трудоустроено 2027 осужденных, что составляет 99,8 процента от общей численности осужденных, подлежащих к привлечению к труду».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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