В Орле дорожные деньги предложили тратить на марки и конверты

За использование денег дорожных фондов на почтовые расходы выступил облсовет.

Орловский областной Совет народных депутатов принял обращение к Госдуме по вопросу внесения изменений в пункт 42 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Речь идет об использовании денег региональных дорожных фондов. Орловские парламентарии указывают на несколько правовых пробелов. Так, они сообщают, что до принятия Федерального закона № 141-ФЗ оплата отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, зафиксированных с применением специальных технических средств, осуществлялась за счет штрафов, оплаченных нарушителями ПДД.

Однако за последние два года многое изменилось. Министерства финансов внутренних дел даже разослали по регионам совместные письма с рекомендациями оплачивать указанные почтовые расходы за счет средств региональных бюджетов. Однако, напоминают в Орле, региональные бюджеты нередко «испытывают недостаточность средств на финансовое обеспечение расходных обязательств социального характера, в том числе по оплате труда работников бюджетной сферы». Оплата почтовых расходов приводит к тому, что часть казенных денег уходит из сферы финансирования социально значимых расходов.

Депутаты привели пример из Орловской области. С 2019 года расходы областного бюджета на указанные выше цели только растут. Если в 2019 году они составляли 26,4 миллиона рублей, то в 2021 году — уже 42,2 миллиона. Деньги существенные, их можно было бы с большой пользой потратить на социалку. В связи с этим облсовет просит Госдуму рассмотреть вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят тратить на почтовые расходы средства региональных дорожных фондов.

ИА «Орелград»