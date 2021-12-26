В Орле проверят расходы шахматистов

Облсовет составил перечень поручений Контрольно-счетной палате.

Орловский областной Совет народных депутатов на своем пятом заседании утвердил собственные поручения, предназначенные для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2022 год. Поручения были составлены как отдельными парламентариями, так и парламентскими комитетами и фракциями. Всего их набралось два десятка. Большинство поручений касаются проведения проверок расходования бюджетных средств по линии различных целевых программ и национальных проектов. Некоторые предложения связаны с конкретными организациями.

Например, областных аудиторов просят провести проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Орловской области «Шахматно-шашечная спортивная школа». Такая инициатива исходит от парламентского комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. Кстати, этот же комитет поручил Контрольно-счетной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность Орловского областного центра народного творчества.

Комитет по здравоохранению поручил провести анализ расходования средств областного бюджета, выделенных на лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Данное мероприятие затронет расходы за 2020-2021 годы. Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии выступил инициатором проведения проверки целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных ветеринарным учреждениям. Речь идет о деньгах, предназначенных на борьбу с опасными заболеваниями животных, которые несут угрозу для ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.

Проверить законность и эффективность управления имуществом и акциями, принадлежащими Орловской области, просит парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам. А комитет по экономике заинтересовался деятельностью унитарной некоммерческой организации «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства».

ИА «Орелград»