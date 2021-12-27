Дело на больницу Семашко открыли в Орле

Для рассмотрения антимонопольного дела создана специальная комиссия.

Приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению издал глава Орловского УФАС России Андрей Кирьянов. Документ опубликован на сайте ведомства. Из него следует, что дело возбуждено по признакам нарушения бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко» и ИП Долженковым части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Внимание антимонопольного органа привлекли действия указанных сторон при заключении ими договоров на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов к изотермическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов больницы Семашко. Андрей Кирьянов также утвердил персональный состав комиссии по рассмотрению дела. Контроль за исполнением приказа он оставил за собой.

Тем временем, завершилась антимонопольная история, связанная с другим медучреждением Орловской области – онкодиспансером. Это дело дошло до арбитражного суда, заявление в который подала компания «Альбартрос-36». Она оспаривала постановление Орловского УФАС. Как пояснили в пресс-службе регионального антимонопольного органа, в декабре 2020 года областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности объявил о проведении аукциона с начальной ценой контракта 4,695 миллиона рублей.

На участие было подано три заявки. Победителем аукциона была признана вышеуказанная фирма, предложившая наименьшую цену контракта – 2,723 миллиона рублей. 28 декабря 2020 года между областным онкодиспансером и компанией был заключен гражданско-правовой договор на оказание комплекса услуг — стирка, глажение и чистка. Как уточнили в УФАС, ненадлежащее исполнение условий договора явилось основанием для одностороннего отказа онкодиспансера от дальнейшего исполнения договора. Причем произошло это уже в феврале 2021 года.

В связи с принятием такого решения онкодиспансер направил в Орловское УФАС сведения в отношении «Альбатроса-36» для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия антимонопольного органа изучила материалы и решила внести фирму в «черный список», Это постановление и пыталась оспорить в суде компания, но суд ей отказал. Было установлено, что компания не только не оказала услуги в срок, но и до сих пор не вернула медучреждению вещи, которые брала на стирку и глажку.

ИА «Орелград»