Мишустин и Колокольцев исполнили мечты орловских детей на «Елке желаний» (видео)

Дети мечтали побывать в Музее космонавтике и на кондитерской фабрике.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнили мечты орловских детей.

Премьер Мишустин вытащил записку Миши Спиридонова из Орловской области, который мечтал посетить кондитерскую фабрику. Глава российского правительства вспомнил, что в детстве его любимым мультфильмом был «Шоколадный дракончик» («Сладкая сказка», прим. «Орелград»), поэтому у него была такая же мечта. По словам Мишустина, он не только исполнит мечту тезки, но и сам постарается к нему присоединиться.

Что касается генерала полиции Владимира Колокольцева, то ему досталось желание шестилетнего Михаила Копанева из Орла. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, мальчик еще не ходит в школу, но отличается любознательностью. Поэтому он загадал желание посетить Музей космонавтики в Москве.

Владимир Колокольцев исполнил мечту ребенка, дополнив программу поездки еще несколькими интересными местами:

«Спустя всего несколько дней Михаил Копанев с мамой и папой прибыли в столицу. Наталья Викторовна рассказала, что всю дорогу малыш очень радовался. Ведь раньше они приезжали в Москву только для прохождения лечения, и он ждал, когда это произойдет по другому поводу.

И вот любознательный ребенок переступает порог Музея космонавтики. Здесь ко многим экспонатам можно прикоснуться, и это ему особенно нравится. Мальчик внимательно слушает рассказ экскурсовода о том, как Юрий Гагарин впервые облетел Землю, и тут же спешит заглянуть внутрь спускаемого аппарата космического корабля «Восток». «Вот он – радар! Там маленький иллюминатор… Гагарин смотрел в ту сторону!» – восклицает он и радостно беседует со взрослыми. Неподдельный интерес у него вызывают скафандр перового космонавта и зеркало, закрепленное на нем.

Юный гость столицы узнал, что в космосе проводятся сложные научные исследования, увидел макеты спутников, ракет, орбитальных станций и лунохода. Надолго задержался у стенда с космическим питанием: еда из тюбиков кажется непривычной, но для космонавта это единственная возможность питаться на орбите. Экскурсия получилась насыщенной, а музей превзошел все ожидания мальчика.

Кроме того, по поручению Владимира Колокольцева для Михаила была подготовлена большая двухдневная праздничная программа. Он побывал на Красной площади, а также в «Москвариуме» и на фабрике мороженого. Посмотрел на нашу прекрасную столицу с самой высокой смотровой площадки Европы, расположенной на 89-м этаже башни «Федерация» делового комплекса «Москва-Сити». И, не сдерживая эмоций, делился своими впечатлениями с окружающими: «Моя мечта сбылась! Я очень рад!»

ИА «Орелград», видео телеграмм-канал «RIA_Kremlinpool»