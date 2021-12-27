Наталия Балашова назначена Уполномоченной по права человека в Орловской области

Сегодня Балашова приняла присягу.

Сегодня состоялось официальное вступление Наталии Балашовой в должность Уполномоченного по правам человека в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Балашова приняла присягу, а участниками церемонии стали: Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков, сенатор Российской Федерации Василий Иконников, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Пилипенко, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, председатель Орловского областного суда Елена Суворова, члены Правительства Орловской области, депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченные по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей в Орловской области, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, руководители и представители общественных организаций Орловской области, средств массовой информации. Вел мероприятие спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

«Вступление в должность Уполномоченного по правам человека – без преувеличения, историческое событие!

И я ещё раз искренне поздравляю Наталию Павловну Балашову с назначением на данную должность! Считаю её кандидатуру – достойнейшей. Депутатским корпусом регионального парламента она была поддержана единогласно! Наталия Павловна – кандидат юридических наук, с 2016 года возглавляла Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Отмечена рядом наград.

Наталия Павловна, убеждён, что как профессионал, как истинная женщина Вы будете вкладывать душу в доверенную Вам сферу деятельности. Сферу, которая требует особой заботы, чуткости и понимания. То есть тех качеств, которыми Вы облаете в полной мере!

Особо отмечу, что на протяжении нескольких лет Вы входили в экспертный совет аппарата Уполномоченного, а значит, не понаслышке знакомы с проблематикой.

Убеждён, что, решать вопросы правовой защиты людей Вы будете с присущим Вам высоким профессионализмом, талантом и ответственностью! При этом нельзя забывать о том, что уполномоченный по правам человека не просто помогает восстановить попранные законные права, он возвращает людям веру в справедливость.

Я также хочу выразить слова благодарности тому, кто стоял у истоков формирования института уполномоченного по правам человека на Орловщине – Александру Алексеевичу Лабейкину! Именно Александром Алексеевичем была собрана команда настоящих профессионалов, именно благодаря ему количество обращений жителей год от года увеличивалось, а значит, увеличивалось и доверие к данному институту.

В адрес Аппарата поступают тысячи заявлений и обращений, и за каждым из них стоит конкретный человек, которому требуется оперативная помощь.

Александр Алексеевич, спасибо Вам за работу! Наталия Павловна, эстафета принята. Удачи Вам на новом поприще!», — заявил Музалевский.

ИА «Орелград»