Под Орлом обезопасят мост-плотину

Проектно-изыскательские работы начнутся уже в будущем году.

Правительство Орловской области определилось с объемом финансирования и содержанием региональной подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Она реализуется уже несколько лет и входит в состав более крупной государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

Ее основная цель заключается в приведении в порядок гидротехнических сооружений (ГТС). Их большая часть раньше находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, а сами сооружения, как правило, использовались для мелиорации. При этом значительная часть ГТС «длительно эксплуатировалась без проведения необходимых ремонтных работ, в отсутствии квалифицированного персонала, в связи с чем, в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии».

На 2022 год областные власти запланировали начало капитального ремонта плотины пруда «Мост-плотина» на реке Нугрь в Болхове. Объем финансирования составит 4 миллиона рублей. Они поступят из областного бюджета. Отметим, что деньги предназначены на проектно-изыскательские работы и экспертизу. Других обветшавших и потенциально опасных гидротехнических сооружений в программе на 2022 год пока нет. Между тем, как говорят специалисты, эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что снижает самоочищающую способность рек.

Орловскую область, как и другие регионы, в этом отношении немного встряхнуло правительство РФ. Еще в 2019 году оно составило перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области. После этого в бюджете Орловской области на 2020 год предусмотрели ассигнования на определение границ зон подтопления на территории региона в размере 6,845 миллиона рублей.

«Исполнителем контрактов получены и обработаны данные режимных наблюдений, зависимости между уровнем подземных вод в наблюдательных скважинах и уровнем воды в водных объектах», — заверили по этому поводу власти. Добавим, что по оценкам экспертов, в Орловской области гидротехнические сооружения крупных водохранилищ, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, находятся в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»