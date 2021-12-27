Пристава в Орле оштрафовали на 600 тысяч

Экс-чиновник понес наказание за мошенничество с использованием служебного положения.

Подробности уголовного процесса сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла. Обвинительный приговор был вынесен в отношении теперь уже бывшего сотрудника областной службы судебных приставов. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. В суде пояснили, что пристав вел исполнительный лист и, соответственно, осуществлял исполнительные действия.

С должником он встретился не в своем служебном кабинете, а у здания районного отдела судебных приставов. Должник принес и передал ему расписку: человек, в пользу которого должны были быть взысканы деньги, написал в расписке, что должник полностью расплатился с ним, и претензий к нему у него нет. Однако пристав, вместо того, чтобы закрыть исполнительное производство, решил нажиться на сложившейся ситуации. Он заявил должнику, что тот якобы обязан заплатить еще и исполнительский сбор в сумме 10 тысяч рублей и государственную пошлину в 150 рублей.

Причем пристав как бы даже пошел навстречу введенному в заблуждение орловцу и согласился принять эти деньги лично, пообещав затем внести их на депозитный счет РОСП. На самом деле, как установили следствие и суд, никакого исполнительского сбора не было и в помине, пристав должника обманул. Деньги экс-чиновник получил и прикарманил, что он и признал в ходе судебного заседания.

В процессе также выяснилось, что это не первое уголовное дело на экс-пристава. В сентябре этого года тот же Заводской районный суд признал его виновным в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями. По тому приговору подсудимый получил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. С учетом нового приговора общая сумма уголовного штрафа ему была увеличена до 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»