Сегодня вечером в Орле откроется каток на площади Ленина

27.12.2021 | 14:44 Новости, Общество

Традиционный новогодний каток будет работать без праздников и выходных.

Сегодня в 19.00 в Орле откроется каток под открытым небом на площади Ленина.

«С завтрашнего дня каток будет работать без выходных и праздников с 10.00 до 21.30. Сеансов катания в день – восемь, длительность каждого – по одному часу: 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00-14.00; 14.30-15.30; 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30. Перерыв в полчаса будет рассчитан на обновление ледового покрытия и дезинфекцию домика аренды инвентаря», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Как и в прошлые годы, посетители, у которых есть свои коньки, могут посетить объект бесплатно. Все остальные могут арендовать коньки за 150 рублей. Для этого будет необходимо оставить в залог полторы тысячи рублей, либо документ, удостоверяющий личность.

Для юных посетителей предусмотрены «помощники» в форме пингвина и дельфина. Их можно будет взять в аренду за 200 рублей.

ИА «Орелград»

 

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