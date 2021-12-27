Семь лет дали орловцу, случайно убившему отчима

Преступник не добился снисхождения в суде апелляционной инстанции.

Апелляционной инстанцией приговор районного суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оставлен без изменения. Об этом сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Ранее местный житель был признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подсудимый получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил о смягчении приговора, однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменения. Было установлено, что мужчина лишил жизни своего отчима. Родственники поссорились во время совместного распития спиртных напитков. Дело дошло до драки. Более молодой мужчина оказался физически сильнее. В процессе борьбы он повалил отчима на пол, придавил его коленом и начал избивать. Удары пришлись «в область расположения жизненно-важных органов человека». В результате потерпевший скончался.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал и пояснил, что умысла на убийство не имел, действовал в состоянии опьянения в целях причинения вреда здоровью», — рассказали в суде. Однако этого признания не хватило для смягчения наказания. Облсуд решил, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия преступника и справедливо его наказал.

ИА «Орелград»