Семь лет дали орловцу, случайно убившему отчима

27.12.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Преступник не добился снисхождения в суде апелляционной инстанции.

Апелляционной инстанцией приговор районного суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оставлен без изменения. Об этом сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Ранее местный житель был признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подсудимый получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил о смягчении приговора, однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила вердикт без изменения. Было установлено, что мужчина лишил жизни своего отчима. Родственники поссорились во время совместного распития спиртных напитков. Дело дошло до драки. Более молодой мужчина оказался физически сильнее. В процессе борьбы он повалил отчима на пол, придавил его коленом и начал избивать. Удары пришлись «в область расположения жизненно-важных органов человека». В результате  потерпевший скончался.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал и пояснил, что умысла на убийство не имел, действовал в состоянии опьянения в целях причинения вреда здоровью», — рассказали в суде. Однако этого признания не хватило для смягчения наказания. Облсуд решил, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия преступника и справедливо его наказал.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования