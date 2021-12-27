В Орле ключи от собственных квартир получили 49 детей-сирот

27.12.2021 | 18:22 Новости, Новости компаний, Общество, Строительство

В новоселье приняли участие руководители области, города и компании-застройщика.

Сегодня, согласно доброй многолетней традиции, прошло вручение ключей от квартир 49 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Мероприятие было организовано на территории жилого комплекса «Подсолнухи», построенного холдингом «Орелстрой». С поздравлениями к новоселам обратились губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин и председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Валерий Глущенко.

«Мы искренне рады за ребят, которые сегодня получили ключи от своих квартир и, можно сказать, от новой жизни! Хочу отметить, что для ПАО «Орелстрой» предновогодняя встреча с вами, представителями молодого поколения, стала доброй традицией. И это замечательно!

Мы не знаем, какие у каждого из вас планы, но, возможно, вы станете строителями и придете к нам в ПАО «Орелстрой». И, вполне вероятно, однажды с гордостью передадите ключи таким же ребятам, как вы. Счастья вам, удачи во всех направлениях, которые вы выберете, тепла, уюта и, конечно, любви! И еще раз – с началом новой жизни!», – поздравил новых собственников жилья Валерий Глущенко.

Отметим, что в квартирах для сирот есть отделка, ПВХ-окна и застекленный балкон, электроплита, оснащенная ванная комната, напольные покрытия и двери. Также строители подготовили специальный новогодний подарок для каждого новосела – микроволновую печь.

ИА «Орелград»

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