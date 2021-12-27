В Орле вновь готовят реформу рынка перевозок

Мэрия утвердила новые правила пассажирских перевозок в Орле.

Администрация областного центра утвердила «Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2022 год». Подобные документы «штамповались» и в предыдущие годы, и всегда их целью была оптимизация рынка пассажирских перевозок. Вот и новая реформа направлена «на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города Орла в транспортных услугах, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения». Кроме того, планируется решить такие задачи, как снижение затрат времени на передвижения городского транспорта и снижение загруженности улично-дорожной сети в центральной части города.

Основной своей целью чиновники, как и в предыдущие годы, видят формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсов для перевозчиков. Последнее особенно важно, поскольку в последние пару лет некоторые маршруты в Орле каким-то образом доставались перевозчикам без конкурсов. Данный факт был вскрыт антимонопольной службой, правда, сама мэрия от наказания ушла, а вся ответственность была возложена на его структурное управление.

Что касается конкретных шагов, то власти планируют внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла, уже начиная с января и далее по мере необходимости. Также документом запланировано изменение вида регулярных перевозок с нерегулируемого на регулируемый тариф по автобусным маршрутам №4 «ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК» и №17 «Госуниверситет-УНПК — магазин «Звездный».

Проведение конкурса для перевозчиков запланировано на июнь-июль 2022 года. Победители получат право работать на муниципальных маршрутах в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года. Также запланировано проведение конкурентных процедур на заключение муниципальных контрактов для обслуживания сезонных маршрутов для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам. Сами дачные автобусы, судя по постановлению мэрии, будут курсировать в период с 23 апреля по 23 октября 2022 года.

ИА «Орелград»