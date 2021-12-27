В орловской колбасе обнаружен антибиотик спирамицин

Россельхознадзор привлек к ответственности производителя небезопасной продукции.

Как следует из официального сообщения управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было вскрыто в ходе проверки, проведенной в агрофирме «Мценская» в рамках государственного задания по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Проверяющие отобрали пробы продукции, которые затем были исследованы в лабораторных условиях. Анализ провели эксперты Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

«По результатам лабораторных исследований в образце продукции (колбаски «Шашлычные полукопченые») выявлено наличие антибиотика спирамицина (при норме – не допускается), — следует из сообщения ТУ Россельхознадзора. — Данный факт является нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС».

По результатам проверки в отношении производителя был составлен протокол по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. В результате агрофирму оштрафовали на 150 тысяч рублей. Небезопасная продукция была изъята из оборота и утилизирована. Кроме того, прекращено действие декларации о соответствии указанной продукции. В связи с этим ведомство сообщает, что всего в 2021 году ТУ Россельхознадзора отозвано уже 75 деклараций о соответствии, выданных на продукцию животного происхождения.

ИА «Орелград»