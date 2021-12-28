Губернатор Клычков ответил на критику орловцев за поездку в Сирию

Ранее губернатор Орловской области отвез сирийским детям тысячу подарков.

Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей ответил на критику орловцев, которые упрекают губернатора за поездку в Сирию и помощь местным детям в ущерб орловским. Напомним, несколько дней назад глава региона посетил Сирию и от имени жителей Орловщины поздравил сирийский народ с наступающим Новым годом. Он передал местным детям тысячу сладких новогодних подарков, закупленных на средства представителей орловского бизнеса.

По словам Клычкова, он не понимает подобную критику и считает, что помогать по возможности нужно всем. Он отметил, что не менее трех с половиной тысяч орловских детей уже получили свои подарки и привел в пример мальчика, который получил от губернатора коньки.

Между тем, бывший зампред облсовета публично попросила у губернатора еще хотя бы два новогодних подарка — «1001-й» и «1002-й».

«Не буду говорить про всех детей, но есть у орловских коммунистов активистка, которая работает в Орловском отделении КПРФ, Дмитровском райкоме… Зарплата — 6 тысяч, недавно повысили… В прошлом году выбила с боем у Орловского отделения КПРФ тот самый сладкий подарок своей дочери, в этом, как и во все прошлые годы, подарок её 12- летней дочери не светит… Просто стыдно ей всегда было: родители друзей детям подарки с работы всегда приносят, а она от КПРФ ничего не получает… Хотя именно она, Елена Мигунова, делает имидж КПРФ в Дмитровском районе… Была моим помощником как депутата, сейчас сама городской депутат… Воительница за права трудового народа ещё та… Думаю, у её товарища по партии члена ЦК завалялся где-то ещё один подарок… Тысячу первый, для дочери дмитровского коммуниста..», — обратила внимание Остроушко на семью сотрудника КПРФ.

Кроме того, она поведала очередную историю о безразличии орловских чиновников к детям:

«Женщина (не так давно состояла в Орловском отделении КПРФ, потом вышла) летом этого года услышала в телефонной трубке голос внука, который жил в другом регионе: » Бабушка, забери меня, иначе в интернат отправят, уколами заколят» … Парень аутист. Мать лишили родительских прав. Бабушка забрала внука, стали вместе жить в деревне одного из районов Орловщины.. Бабушка с мужем держат большое личное подворье, с которого и кормятся…Своё молоко, мясо, овощи… Парень впервые распробовал натуральные продукты… Охотно помогал своей новой семье управляться по хозяйству… Почему парень? Исполнилось ему на днях 18… Очень умный, надо сказать… Но, как и всё аутисты, не приспособлен в быту… Если бабушка не заставит, может целый день не есть… А месяца два- три назад ему стали оформлять продление группы инвалидности: так как в райцентре нет детских специалистов, ездили в Орёл… По знакомству поездка обходилась в полторы тысячи, без знакомства таксисты просили по две тысячи в один конец… Орловское врачи назначали время, не считаясь с тем, когда из их деревни приходит в Орёл автобус…

Денег накатали много, пенсия у бабушки 11 тысяч с небольшим… А тут им врач детской областной больницы предлагает сделать необходимое обследование в платной клинике… Они рассказали мне об этом,так как я продолжаю держать связь с отделениями КПРФ, а они более с теми,кто во время расцвета партии в Орле составлял её ядро, а потом вышел… Звоню зам. руководителя департамента здравоохранения В. Николаеву по старой депутатской традиции, он сбрасывает звонок, обещает позвонить — не перезванивает… Пишу, обещает разобраться, просит данные мальчика.. И ничего не делает…

Обращаюсь к первому заместителю губернатора В. В. Соколову.. Обещает разобраться, и — тишина… Напоминаю, опять обещает, опять тишина… Бабушка с внуком вновь приезжают в Орёл, делают обследование в частной клинике.. Возвращаются, идут в районную поликлинику, а им говорят: звоните в тот регион, откуда он приехал, там в связи с пандемией ему должны были группу продлить на полгода.. Звонят — так и есть… А почему раньше не сказали? Сами не знали врачи районной поликлиники… Все поездки оказались бесполезны, платное обследование тоже… Бедные люди с крошечной пенсией влетели на очень большие деньги из-за безразличия чиновников… Ведь я просила их вмешаться».

«Сладкие подарки ( и не только) в Сирию могли бы отвезти наши олигархи, а губернаторы должны порядок в своих регионах наводить», — резюмировала экс-депутат.

ИА «Орелград»