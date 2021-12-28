Клычков занял предпоследнее место в итоговом рейтинге губернаторов 2021 года

На позициях губернатора, вероятно, сказались многочисленные коррупционные скандалы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял 84-е из 85 возможных мест в Национальном Рейтинге Губернаторов 2021 года. Об этом стало известно из итогового за 2021 год исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Результаты опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» на основании данных, полученных методом заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В качестве эксперта от Орловской области выступил Руслан Перелыгин, лидер местной «Справедливой России». Объясняя низкую позицию главы региона, он напомнил о многочисленных коррупционных скандалах, которые возникали в окружении Клычкова и прогремели на федеральном уровне. Также, по мнению Перелыгина, большую роль сыграла неспособность Клычкова наладить эффективные взаимодействия с региональными элитами и политическими партиями.

«Я не говорю уже про рядовые вещи, которые должны решаться в штатном порядке: расселение аварийного жилья, благоустройство дворов, ремонт дорог, домов, школ, детских садов, освещение, водоотведение и т. д., и т. п. Надо заметить, что большинство возникающих проблем орловчан решаются или хотя бы рассматриваются лишь после вмешательства прокурора области Владислава Малкина. Но ведь замыкать на нём все трудности региона тоже нельзя. Система должна функционировать, а для этого необходимо наладить работу всех структур, что, видимо, губернатору за почти 4 года работы так и не удалось», — резюмировал Перелыгин.

ИА «Орелград»