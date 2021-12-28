Крытый рынок в Орле выставили на торги

Аукцион по продаже госимущества назначен на 28 января 2022 года.

Стали известны условия, на которых областные власти готовы продать ООО «Крытый рынок». Как уже писал «Орелград», основанием для проведения аукциона послужило недавнее распоряжение губернатора Андрей Клычкова. Глава региона сам установил начальную цену продажи – более 102,9 миллиона рублей. Общество принадлежит Орловской области, поэтому оно будет продаваться в рамках программы приватизации государственного имущества. По контракту с регионом, пустить рынок с молотка постарается коммерческое АО «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга.

Прием заявлений уже стартовал, он продлится в течение календарного месяца. А сами торги назначены на 28 января 2022 года. Это будет аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Орловской области принадлежит 1100-процентная доля в уставном капитале ООО «Крытый рынок». Находится он в Орле на улице Лескова. Размер его уставного капитала составляет 85 миллионов рублей, то есть область планирует на торгах заработать.

Согласно перечню видов ОКВЭД, основной вид деятельности «Крытого рынка» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительными видами являются розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, услуги по доставке продуктов питания.

Численность работников, по состоянию на 13 декабря 2021 года, составила 3 человека. ООО не включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов. То есть, это далеко не монополист. Что же предлагается покупателям? Прежде всего, это нежилое здание площадью 3657,9 квадратных метра. Под рынком имеется земельный участок площадью 6213,5 квадратных метра. Он находится в аренде до 31 декабря 2023 года. Аукцион признают несостоявшимся в трех случаях: если не будет подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не будет признан участником; если будет принято решение о признании только одного претендента участником; если ни один из участников не сделает предложение о начальной цене имущества.

ИА «Орелград»