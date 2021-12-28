Новогодний трамвай начал праздничное движение по окраинам Заводского района Орла

28.12.2021 | 17:49 Новости, Общество

31 декабря и с 1 по 3 января — с подсветкой и музыкой. В остальные дни — как обычный пассажирский вагон.

По сообщению орловской мэрии, с сегодняшнего дня праздничный новогодний трамвай начал курсировать по некоторым улицам Орла. Речь идет об участке от Трамвайно-троллейбусного предприятия до завода «Химмаш».

«Более семисот светодиодных модулей, украшающих трамвай внутри и снаружи, расписная хохлома на вагоне и зимние атмосферные песни в салоне — вот главные организаторы праздничного настроения пассажиров. А в роли машиниста, конечно, – настоящий Дед Мороз!», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что радовать орловцев машина будет на протяжении четырех дней — 31 декабря и с 1 по 3 января. В остальные дни трамвай будет использован как обычный пассажирский вагон — без подсветки и музыки.

ИА «Орелград»

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