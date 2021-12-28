Орловская прокуратура запросила девять лет колонии для экс-руководителя фонда капремонта

28.12.2021 | 6:00 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Владислава Масленникова обвиняют в пособничестве в совершении мошенничества и в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Фото regionorel.ru

Работники прокуратуры Советского района города Орла запросили девять лет колонии строго режима для бывшего руководителя Регионального фонда капитального ремонта Владислава Масленникова.

В настоящее время Советский районный суд окончил рассмотрение дела, и государственный обвинитель выступил в судебных прениях.

«Масленников брал «откаты» с подрядчиков при проведении капремонтов в Орле и Ливнах. В 2016 году ООО «Москомреставрация» и фонд капремонта, который тогда возглавлял Масленников, заключили ряд договоров на проведение капремонта в Орловской области. Позже выяснилось, что подрядчик выполнил работы по контрактам не полностью, а в документах завысил их объем. И Масленников это прекрасно знал, но при этом распорядился работы оплатить. Как рассказали в СКР, Масленников «заработал» на этом 36 млн рублей. В целом при пособничестве экс-директора фонда руководители «Москомреставрации» похитили более 28 млн рублей из средств регоператора», — рассказывал ранее «Орелград».

Массленикова обвиняют по статьям «пособничество в совершении мошенничества» и «коммерческий подкуп в особо крупном размере». Кроме него судят гендиректора ООО «Москомреставрация» Романа Елина и фактического представителя и руководителя фирмы-подрядчика Александра Дворецкого. Их обвиняют по статье «мошенничество».

«С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель попросил суд признать подсудимых  виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначить им наказание в виде лишения свободы: бывшему руководителю Регионального фонда капитального ремонта на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок 5 лет; подсудимым представителям строительной подрядной организации – на срок 7 и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 и 500 000 рублей, соответственно», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград» 

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