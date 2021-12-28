Орловские приставы призвали не омрачать Новый год

Перед Новым годом орловцам неприятно напомнили о долгах.

Управление ФССП России по Орловской области в преддверии Нового года выступило с напоминанием, которое вряд ли улучшит настроение значительной части жителей региона. Орловцев известили о том, что регион принимает участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». В ее рамках судебные приставы Орловской области призывают граждан узнать о наличии задолженности по возбужденным исполнительным производствам и погасить ее.

«Своевременная оплата позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, ограничение на пользование специальным правом на управление транспортным средством, — говорят в ведомстве. — Это особенно важно для тех, кто планирует провести свой отдых за границей, либо выехать в командировку. Все должны помнить о такой мере принудительного исполнения как временное ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации».

В качестве яркой иллюстрации служба приводит статистику. Согласно ей, в этом году на исполнении в пограничной службе ФСБ России побывало уже более 60 тысяч постановлений об ограничении орловцев в праве выезда из страны. Мера оказалась действенной: узнав о наложенном запрете, должники выплатили взыскателям более 107 миллионов рублей. Погашение долга гарантирует снятие запрета на выезд. Впрочем, сейчас это более всего интересует только тех должников, которые планируют встретить Новый год за рубежом. Им надо поторопиться, поскольку запрет мгновенно не снимается.

«Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с мерами принудительного исполнения, жители Орловской области могут проверить наличие задолженности в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Орловской области», — напоминают в ведомстве.

ИА «Орелград»