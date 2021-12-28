Суд под Орлом отказался рассматривать заявление «жертвы Чернобыля»

Потенциальной льготнице не дали шанса доказать право на досрочную пенсию.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области оставил без рассмотрения заявление жительницы поселка Хомутово. Как пояснили в пресс-службе суда, женщина подала заявление об установлении факта ее проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Это ей потребовалось для того, чтобы доказать свое право на досрочную пенсию. Женщине исполнилось 52 года, но факт проживания на загрязненной территории дал бы ей льготу и право на досрочный заслуженный отдых.

Соответственно, ее противником в суде стали чиновники Пенсионного фонда РФ. Именно к их доводам и прислушался местный суд. Представитель Пенсионного фонда требования не только не признал, но и сам потребовал оставить заявление гражданки без рассмотрения. Позиция ответчика была такова: в данном деле «имеется спор о праве, так как установление факта постоянного проживания заявителя на территории со льготным социально-экономическим статусом необходимо заявителю для признания за ней права на досрочное пенсионное обеспечение».

Суд согласился с этими витиеватыми аргументами и оставил заявление местной жительницы без рассмотрения. Однако история на этом не закончилась. В определении суда также сказано, что женщина имеет право обратиться в Верховский районный суд с исковым заявлением. Иными словами, она, вероятно, просто не туда обратилась и может попробовать отстоять свои права в соседнем районе. Есть и другой путь: можно обжаловать определение Новодеревеньковского райсуда, поскольку оно в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»