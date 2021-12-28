В Орловской области велели с 30 декабря жениться по-новому

В регионе вводятся новые правила бракосочетания.

«Подарок» на Новый год жителям Орловской области преподнесла Татьяна Крымова, которая на период командировки губернатора Андрея Клычкова в Сирию возглавила регион. Она подписала постановление о введении нового порядка заключения брака в торжественной обстановке на территории Орловской области. Из документа следует, что в силу он вступает с 30 декабря 2021 года. Порядок определяет процедуру проведения государственной регистрации брака, чем по-прежнему будут заниматься органы ЗАГС.

Как и прежде, желающие вступить в брак должны подать заявления. Сотрудник ЗАГСа обязан сделать соответствующую отметку «при формировании заявления о заключении брака в Федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». Церемония должна проходить в специально оформленном помещении с государственной символикой Российской Федерации.

«Условиями проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке является наличие в помещении элементов интерьера, способствующих созданию торжественности и государственной значимости, музыкальное сопровождение с использованием музыкальных технических средств, а также торжественная речь сотрудника структурного подразделения управления ЗАГС», — говорится в тексте постановления.

Новыми правилами предусмотрен следующий сценарий: встреча лиц, вступающих в брак, и их гостей и приглашение в помещение для торжественной регистрации; торжественная речь сотрудника структурного подразделения управления ЗАГС; подтверждение согласия на заключение брака лицами, вступающими в брак; приглашение лиц, вступающих в брак, проставить подписи в записи акта о заключении брака; объявление лиц, вступающих в брак, мужем и женой; обмен кольцами (при их наличии); вручение свидетельства о заключении брака; поздравление лиц, вступивших в брак; сопровождение из зала лиц, вступивших в брак, и их гостей.

В документе подчеркнуто, что за проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в помещении ЗАГСа плата, кроме государственной пошлины, не взимается. Добавим, что сотрудник ЗАГСа еще на стадии приема заявлений обязан предупредить будущих новобрачных «об ограничении количества приглашенных гостей для участия в церемонии бракосочетания». Кстати, новые правила разрешают регистрировать заключение брака в торжественной обстановке вне помещения ЗАГСа, а по месту выбору молодоженов.

ИА «Орелград»