Вмешательство прокурора Малкина помогло бывшему орловскому медику вернуть опеку над внуками

Ранее городские чиновники отказали пенсионеру и забрали детей у бабушки.

Вмешательство Владислава Малкина, прокурора Орловской области, помогло бывшему медработнику вернуть право опеки над своими родными внуками.

Хритова Валентина Владимировна, бывший главврач одной из орловских поликлиник, недавно была лишена чиновниками права опеки над двумя внуками – мальчиком и девочкой. Так получилось, что у малышей не осталось никого кроме бабушки – папа сидит в тюрьме, а мать бросила семью и исчезла.

С первого января этого года на иждивении Хритовой находятся двухлетний мальчик и годовалая девочка. В конце января она написала заявления в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних о том, что дети брошены матерью. В июне мать лишили родительских прав. В итоге, в середине августа мэр города выдал Хритовой разрешение на временную опеку на детей. Срок действия временно разрешения заканчивался 12 декабря.

Разумеется, за месяц до истечения этого срока бабушка обратилась в органы опеки по Железнодорожному району с заявлением о передаче детей под постоянную опеку. И уже через пять дней пенсионерку ждал шокирующий ответ от чиновников.

Ей отказали в оформлении постоянной опеки на основании того, что 18 лет назад в отношении нее возбуждалось уголовное дело за «неправильное хранение наркотиков». Несмотря на пугающее название уголовной статьи, все объясняется достаточно просто – государство в те годы потребовало от медицинских учреждений оснастить сигнализацией сейфы, в которых хранятся соответствующие препараты. А учреждение, в котором работала Христова, не успело подстроиться под новые требования и по старинке опечатывало сейфы.

При этом, чиновники, принимавшие решение об отказе, не учли два принципиальных момента. Во-первых, срок давности по этой статье уже истек (прошло более 15 лет). Во-вторых, сама уголовная статья уже давно декриминализована.

На помощь пенсионерка пришла общественный активист Елена Шураева. Она помогла придать огласке эту ситуацию. А непосредственную помощь человеку по сложившейся орловской традиции оказал областной прокурор.

«На личный приём к прокурору области обратилась жительница города Орла с вопросом об установлении опеки в отношении двух малолетних внуков.

Установлено, что органами опеки не принято надлежащих мер к обеспечению прав детей на воспитание близким родственником, своевременно не решён вопрос с продлением срока временной опеки.

Также установлено, что имеется процессуальное решение о возбуждении в отношении заявительницы уголовного дела. В результате прокурорского вмешательства данное решение отменено , что позволило принять решение об установлении опеки над детьми.

В настоящее время дети возвращены бабушке», — сообщили «Орелграду» в областной прокуратуре.

ИА «Орелград»