Документальные передачи на РЕН ТВ

Документальная передача тем интереснее вымышленного сюжета, что основана на реальной истории. В сегодняшней подборке — историческая передача о том, что было много лет назад, документальный проект о современных событиях и неизвестных версиях относительно них, интересные истории из различных мест в мире и исследование тайн, которые скрывает от нас природа.

Загадки человечества с Олегом Шишкиным

Какие секреты прячет от человечества его история? Как можно объяснить существование того или иного артефакта, для чего он предназначался и почему найден именно здесь? Каковы прогнозы учёных по тому или иному вопросу? Откуда возникают различные конспирологические теории? Все эти вопросы разбирает в своей передаче https://www.ivi.ru/tvshows/zagadki-chelovechestva-s-olegom-shishkinym Олег Шишкин — журналист и писатель, интересующийся историей и занимающийся подробными исследованиями в этой области.

Документальный проект с Игорем Прокопенко

В каждом выпуске — событие, о котором, казалось бы, уже всё известно. Но всегда могут найтись неизвестные ранее факты и гипотезы о причинах такого развития ситуации. Игорь Прокопенко собирает такие факты и предположения — и подробно разбирает их в своей передаче https://www.ivi.ru/tvshows/dokumentalniy-proekt. Вы узнаете необычные и неочевидные версии, а также услышите мнение по этому вопросу: стоит ли верить этим версиям и откуда они могли возникнуть?

Невероятно интересные истории

Вы любите путешествовать? А находить в каждой стране самые интересные места, в которых происходили захватывающие истории? Это можно сделать, даже не выходя из дома — просто смотря выпуски этой передачи. Как возникают обычаи и традиции современных цивилизаций? Почему в природе что-то устроено так, а не иначе? Для чего нужна та или иная профессия и как появляются у людей странные увлечения? На все эти вопросы вы получите ответ в «Невероятно интересных историях».

Тайны Чапман

Что, если всё не так, как нам говорили? Если продукция глобальных корпораций вовсе не так безобидна, как мы считали? Почему они смогли заработать столько денег и не стоит ли за этим вред для планеты и человечества? Стоит ли фанатично следовать принципам здорового образа жизни и не будет ли вам от этого хуже? Что происходит с природой, почему сейчас наступают климатические изменения, а иногда из-за этого даже случаются масштабные природные катастрофы? Анна Чапман попробует ответить на эти вопросы.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.