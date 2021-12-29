На Орловщине нарастили производство лекарств

29.12.2021 | 6:00 Новости, Экономика

Названы основные драйверы орловской промышленности.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в отдельных отраслях сохраняется положительная динамика по темпам роста промышленного производства. Так, в целом в ноябре 2021 года промышленность региона нарастила свои показатели по отношению к соответствующему месяцу 2020 года на 5,6 процента. А рост по итогам всего периода, то есть января-ноября 2021 года, составил 12,7 процента по сравнению с показателем предыдущего года.

Драйверами роста индекса промышленного производства Орловской области статистики называют сразу несколько отраслей, входящих в сферу обрабатывающих производств. Обращает на себя внимание сектор производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. В текущем году показатель работы этой отрасли превзошел прошлогодний уровень уже на 45,1 процента. Напомним, что под Орлом располагается крупный завод по производству препаратов для больных диабетом.

Продуктов питания в регионе в январе-ноябре 2021 года произведено на 11,6 процента больше, чем годом ранее,  машин и оборудования, не включенных в другие группировки, произведено на 19,7 процента больше. В целом в секторе «Обрабатывающие производства» рост показателей по отношению к 2020 году составил 11,7 процента. Также статистики говорят, что темпы роста остаются высокими в коммунальной сфере. Например, в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром прирост по сравнению с прошлым годом составляет 15,1 процента, в секторе водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов и ликвидации загрязнений — 44,8 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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