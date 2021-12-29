Орловские организаторы выборов обменяются опытом

Стало известно, чем займутся председатели территориальных избиркомов.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила новое положение о Совете председателей территориальных избирательных комиссий региона. Подобный орган действовал и раньше. Однако в декабре облизбирком сменил свой состав, перестановки произошли и на местах. Поэтому потребовалось обновление нормативной базы. Кроме того, председателям территориальных избирательных комиссий было рекомендовано провести первое организационное заседание и избрать председателя и секретаря нового Совета не позднее 28 февраля 2022 года.

Согласно положению, Совет председателей ТИК является консультативно-совещательным органом, действующим при Избирательной комиссии Орловской области. Основная цель — совершенствование законодательства о выборах и референдумах, касающегося деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий. Члены Совета будут работать в этом органе на общественных началах, а их решения будут носить рекомендательный характер. При этом подготовленные ими проекты постановлений могут выноситься на заседания облизбиркома.

Основные задачи Совета: изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Орловской области. Этому органу доверена выработка предложений и рекомендаций по организации избирательного процесса в Орловской области. Кроме того, члены Совета займутся обменом опытом работы избирательных комиссий местного уровня. Новому органу разрешено привлекать к участию в своих заседаниях различных специалистов, независимых экспертов и представителей общественных организаций и политических партий.

Они также вправе образовывать рабочие группы для подготовки выносимых на рассмотрение Совета материалов. Согласно постановлению облизбиркома, в Совет войдут главы всех территориальных избирательных комиссий Орловской области. Ежегодно на первом в календарном году заседании открытым голосованием большинством голосов должен избираться председатель и секретарь, так как срок их полномочий составляет 1 год, а сам Совет формируется на 5 лет. Кандидатура председателя Совета предлагается главой облизбиркома, так что в этом отношении коллегиальный орган самостоятельным не будет.

ИА «Орелград»