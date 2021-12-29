Орловские организаторы выборов обменяются опытом

29.12.2021 | 8:00 Новости, Политика

Стало известно, чем займутся председатели территориальных избиркомов.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила новое положение о  Совете  председателей  территориальных  избирательных  комиссий региона. Подобный орган действовал и раньше. Однако в декабре облизбирком сменил свой состав, перестановки произошли и на местах. Поэтому потребовалось обновление нормативной базы. Кроме того,  председателям территориальных избирательных комиссий было рекомендовано  провести  первое  организационное  заседание и  избрать  председателя  и  секретаря нового Совета  не  позднее  28  февраля  2022  года.

Согласно положению, Совет председателей ТИК является  консультативно-совещательным органом, действующим при  Избирательной  комиссии  Орловской  области. Основная цель — совершенствование  законодательства  о  выборах  и  референдумах, касающегося деятельности  территориальных  и  участковых  избирательных  комиссий. Члены Совета будут работать в этом органе на общественных началах, а их решения будут носить рекомендательный характер. При этом подготовленные ими проекты постановлений могут выноситься на заседания облизбиркома.

Основные задачи Совета: изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Орловской области. Этому органу доверена выработка предложений и рекомендаций по организации избирательного процесса в Орловской области. Кроме того, члены Совета займутся обменом опытом работы избирательных комиссий местного уровня. Новому органу разрешено привлекать к участию в своих заседаниях различных специалистов, независимых экспертов и  представителей общественных организаций и политических партий.

Они также вправе образовывать рабочие группы для подготовки  выносимых на рассмотрение  Совета  материалов. Согласно постановлению облизбиркома, в Совет войдут главы всех территориальных избирательных  комиссий Орловской области. Ежегодно на первом в календарном году  заседании открытым голосованием большинством голосов должен  избираться председатель и секретарь, так как срок их полномочий составляет 1 год, а сам Совет формируется на 5 лет. Кандидатура председателя Совета  предлагается главой облизбиркома, так что в этом отношении коллегиальный орган самостоятельным не будет.

ИА «Орелград»

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