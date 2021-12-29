Орловских медиков поманили в Белгород

Белгородская служба занятости населения идет кадры на Орловщине.

Служба занятости населения Белгородской области обратилась в соседние регионы, в том числе в Орловскую область, с просьбой о помощи. Речь идет об информировании безработных граждан о наличии вакансий в Новооскольской центральной районной больнице, которой требуются врачи общей практики и хирург. Приглашая на работу специалистов из других регионов, Белгородская область предоставляет квартиры с правом приватизации по истечении 10 лет осуществления трудовой деятельности.

«Отметим, что потребность в медперсонале велика и в Орловской области, — говорят при этом в управлении труда и занятости Орловской области. — В настоящий момент в банке вакансий областной службы занятости более двух сотен вакансий медсестер, около пяти сотен — врачей, порядка полутора сотен – фельдшеров. Вакансии Орловского, Белгородского и других регионов можно посмотреть на портале «Работа в России».

Уточним, что согласно официальным данным региональной службы занятости, по состоянию на 1 декабря 2021 года орловские медицинские учреждения заявили в областную базу данных сведения о 450 вакансиях врачей (в том числе главных врачей), 195 вакансиях медицинских сестер и 116 вакансиях фельдшеров. Спрос на этих специалистов в Орловской области традиционно высок. Ликвидировать дефицит медицинских кадров не помогают пока даже специализированные программы, хотя определенный эффект они приносят.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, например, что за весь период реализации на территории Орловской области программы «Земский доктор» (начиная с 2012 года) ее участниками стали 216 врачей-специалистов, а программы «Земский фельдшер» (с 2018 года) – 64 фельдшера. «При этом в 2021 году на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим работать на село, выделено 52,7 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета – 50,1 миллиона рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

ИА «Орелград»