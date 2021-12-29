Орловского фермера обязали отдать выделенную ему 3 года назад землю

Прокуратура и суд сочли, что участки были выделены незаконно.

В Орле арбитражный суд вынес решение по затянувшемуся земельному спору. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, иск надзорное ведомство подало по мотивам проверки, проведенной в Должанском районе. Было установлено, что еще в конце 2018 года администрация района предоставила одному из глав КФХ три земельных участка в безвозмездное пользование. Это были участки из категории земель сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Общая площадь бесплатно выделенной земли составила 484 га.

Однако довольно оперативно местная прокуратура вскрыла нарушения при оформлении данной сделки. В частности, чиновники «забыли» опубликовать в Сети «информацию о возможности приобретения права на данные земельные участки». Тем самым, посчитали в прокуратуре, было ограничено число потенциальных претендентов на эту землю. Не были проведены торги, а участки получил именно тот, кому чиновники изначально решили их передать.

В марте 2019 года администрация Должанского района, исполняя предписание прокуратуры, попыталась вернуть землю муниципальному образованию. Чиновники даже подали иск в арбитражный суд, в котором просили о расторжении договора о безвозмездном пользовании спорными участками. Однако их аргументы оказались неубедительными и недостаточными, в отличие от аргументов фермера, поэтому суд отказал администрации района в удовлетворении заявленных ею требований. Следующий иск в арбитраж подала уже прокуратура Орловской области, которая также потребовала признать договор безвозмездного пользования землей недействительным и обязать главу КФХ возвратить администрации района спорные участки.

«Решением Арбитражного суда Орловской области требования ведомства удовлетворены, оспариваемый договор безвозмездного пользования земельными участками признан недействительным, применены последствия его недействительности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, у проигравшей стороны есть право его обжаловать.

ИА «Орелград»