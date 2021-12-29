Приехав по вызову бдительных орловцев, спасатели обнаружили в сомнительном пакете мандарины

29.12.2021 | 6:00 Новости, Происшествия

Пакет был оставлен на лавке около подъезда жилого дома.

Сотрудники МЧС проверили тревожную находку в Заводском районе Орла и обнаружили в сомнительном пакете мандарины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник вечером жильцы многоквартирного дома на улице Федотовой были взбудоражены тревожной находкой. На лавке около подъезда жилого дома был обнаружен бесхозный пакет.

На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Обследовав бесхозную находку, они не обнаружили взрывчатых веществ. Оказалось, что в преддверии новогодней ночи кто-то забыл пакет с мандаринами.

ИА «Орелград»

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