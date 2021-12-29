Прокурор Владислав Малкин может сменить Орел на Владимир

В декабре освободилась должность прокурора Владимирской области.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин может покинуть свою должность и переехать во Владимир. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на нескольких высокопоставленных источников.

«По данным «Орловских новостей», сейчас Малкин проходит стандартную процедуру согласования на должность прокурора Владимирской области. В декабре должность местного прокурора там покинул Игорь Пантюшин», — сообщило издание.

Отметим, что жителям Орловской области Владислав Малкин запомнился активной антикоррупционной и правозащитной деятельностью, а также оперативной реакцией на любые злободневные проблемы.

ИА «Орелград»