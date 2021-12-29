Ревизоры вскрыли странные сделки с наличными в МУП «ТТП»

Обнародована информация о проверке «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Отчет о внеплановой проверке отдельных вопросов деятельности муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» обнародовала администрация города Орла. Ее провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Основанием для проведения проверки стало распоряжение администрации города. По результатам контрольного мероприятия был выявлен целый ряд нарушений и недостатков.

Внимание ревизоров, например, привлекли наличные расчеты между участниками в рамках одного договора. Они производились в размере, превышающем предельную сумму, то есть 100 тысяч рублей. Ревизоры назвали это нарушением пункта 4 указаний Банка России от 09 декабря 2019 года «О правилах наличных расчетов».

Также в отчете говорится о неправомерных расходах на проведение технического осмотра автобусов в сумме 320 тысяч рублей. Документы, подтверждающие факт проведения работ по техническому обслуживанию автобусов, отсутствуют, говорят ревизоры. Первичные документы (путевые листы), подтверждающие факт нахождения транспортного средства по адресу исполнителя также отсутствуют. А пробег транспортных средств, указанный в сервисных книжках, не соответствует действительности.

Кроме того, в отчете говорится о нарушениях приказа Министерства транспорта РФ «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». «Контроль за правильностью составления путевых листов и достоверностью содержащейся в нем информации со стороны ответственных должностных лиц отсутствует, — следует из документа ревизии. — Контроль за достоверностью информации о движении и расходовании топлива как ежедневный, так и последующий, не осуществляется».

В вину предприятию поставили и отсутствие документального подтверждения и контроля за объемом и весом металлолома, полученного при разборке техники и подлежащего сдаче. Сообщается, что созданная в МУП «ТТП» комиссия по контролю за сдачей металлолома возложенные на нее функции в должной мере не выполняет. Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, а также привлечения к ответственности виновных должностных лиц руководителю МУП «ТТП» направлено представление. Материалы проверки направлены также в правоохранительные органы.

ИА Орелград