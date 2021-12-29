Владимир Путин уволил орловца Анатолия Якунина с должности замдиректора ФСИН

Ранее ведомство попало в скандал с жестокими пытками над заключенными.

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН.

Генерал-лейтенант родился в Должанском районе Орловской области и начинал службу с поста участкового инспектора. Далее он работал главой Должанского РОВД и руководителем УБОПа областной милиции. В 2005 году его назначили первым заместителем Владимира Колокольцева, тогда бывшего главным орловским правоохранителем. С 2012 по 2016 годы Анатолий Якунин был начальником ГУ МВД по Москве, а позже возглавлял оперативное управление в центральном аппарате МВД.

В октябре этого года на всю страну прогремела история о пытках в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Правозащитный портал Gulagu.net опубликовал видеозаписи со сценами насилия (в том числе — сексуального) в отношении заключенных. Сообщалось, что эти материалы предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

В ноябре Владимир Путин подписал документ об отставке директора ФСИН Александра Калашникова. Федеральные СМИ сообщали, что кадровые перестановки связаны со скандальными пытками заключенных.

А недавно во время ежегодной пресс-конференции президент заявил о неприемлемости пыток над гражданами и заявил, что в России возбуждено 17 уголовных дел из-за пыток в системе Федеральной службы исполнения наказаний. В связи с этим более десяти человек были уволены.

ИА «Орелград»