Дело о «фальшивом» молоке из Орла дошло до суда

30.12.2021 | 17:22 Закон и порядок, Новости

Завод попытался, но не смог засудить прокуратуру.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел весьма запутанное дело, в котором приняла участие прокуратура. Кроме того, активное участие принимал завод, находящийся в процедуре банкротства. Как следует  из  материалов   дела, в марте 2021 года прокуратура  Заводского  района  города Орла  провела  проверку  по  информации, поступившей из управления  Россельхознадзора  по Орловской  и Курской областям. Последнее сообщило правоохранителям о фактах оборота фальсифицированной молочной продукции.

В  проверке участвовали сотрудники регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД. Совместно с прокурорскими работниками и сотрудниками  Россельхознадзора 15 марта 2021 года они выехали на улицу Высоковольтную в Орле, где, предположительно, «осуществляли  деятельность ряд молокоперерабатывающих предприятий». При  проведении проверки было установлено, что по указанному адресу осуществляет деятельность ООО «Милкенд», а собственником производственных мощностей по тому же адресу является «Орловский молочный завод» (ОМЗ).

Надо пояснить, что решением арбитражного суда Орловской области  от 1 августа 2018 года этот завод был признан банкротом. Суд установил, что в ходе конкурсного производства между «ОМЗ» и ООО «Эксклавюниктедер» в 2019 году был заключен договор ответственного хранения. По его условиям производственные мощности стоимостью 243,728 миллиона рублей были  переданы указанной фирме на ответственное хранение за вознаграждение в сумме 255 тысяч рублей в месяц.

Хранитель получил право исключительно в целях поддержания имущества в работоспособном состоянии самостоятельно либо с привлечением других производителей осуществлять разовые производственные циклы по изготовлению молочной продукции, продолжительностью не более 72 часов в неделю. По сведениям прокуратуры разовые производственные циклы имели место, молочная продукция  изготавливалась  производителями  компаниями «Орелмолпром», «ГардаФуд» и «Милкенд».

В ходе проверки было установлено, что «Милкенд» использует производственные мощности ОМЗ на основании «договора на выполнение комплекса мероприятий профилактического характера по поддержанию работоспособности и исправности систем в целом».  Вместе с тем, при осмотре в марте 2021 года производственных  помещений было установлено, что производство не осуществляется, так как отключен газ. Несмотря на это,  в холодильных камерах находилась продукция, выработанная «Милкендом». Также было обнаружено большое количество растительного и молочного жиров, сухого молока, сухого обезжиренного молока и спреда – всего порядка 100 тонн.

По мнению прокуратуры, все это «свидетельствует о системном осуществлении работ  по производству молочной продукции». В суде также были озвучены данные управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, основанные на результате мониторинга сведений АИС  «Меркурий». Согласно им, «Милкенд» в период с 1 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года выработал 2 131 765,53  кг  молочной продукции, а в реализацию направил 2 696 714,86  кг.  На основании этого прокуратурой Заводского района был  сделан вывод, что  «ООО «Милкенд» фактически осуществляло  производство молочной продукции  на производственных мощностях ООО «ОМЗ», реализуя ее по своему  усмотрению, и получило  от  этого  прибыль и, помимо этого,  еще  и  вознаграждение за использование  вышеуказанного имущества». В то же время, указывает прокуратура, по состоянию на 31 марта 2021 года суммарный размер требований кредиторов общества превышал 500 миллионов рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление, в котором в числе прочего потребовала прекратить нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении  виновных должностных лиц к ответственности. Требования не были исполнены, а другие участники этой странной истории и вовсе решили, что выводы прокуратуры ошибочны. Дело дошло до суда, который отказал в удовлетворении иска. Арбитраж решил, что оспариваемые требования прокуратуры являются законными и обоснованными.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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