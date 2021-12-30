Дело о «фальшивом» молоке из Орла дошло до суда

Завод попытался, но не смог засудить прокуратуру.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел весьма запутанное дело, в котором приняла участие прокуратура. Кроме того, активное участие принимал завод, находящийся в процедуре банкротства. Как следует из материалов дела, в марте 2021 года прокуратура Заводского района города Орла провела проверку по информации, поступившей из управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Последнее сообщило правоохранителям о фактах оборота фальсифицированной молочной продукции.

В проверке участвовали сотрудники регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД. Совместно с прокурорскими работниками и сотрудниками Россельхознадзора 15 марта 2021 года они выехали на улицу Высоковольтную в Орле, где, предположительно, «осуществляли деятельность ряд молокоперерабатывающих предприятий». При проведении проверки было установлено, что по указанному адресу осуществляет деятельность ООО «Милкенд», а собственником производственных мощностей по тому же адресу является «Орловский молочный завод» (ОМЗ).

Надо пояснить, что решением арбитражного суда Орловской области от 1 августа 2018 года этот завод был признан банкротом. Суд установил, что в ходе конкурсного производства между «ОМЗ» и ООО «Эксклавюниктедер» в 2019 году был заключен договор ответственного хранения. По его условиям производственные мощности стоимостью 243,728 миллиона рублей были переданы указанной фирме на ответственное хранение за вознаграждение в сумме 255 тысяч рублей в месяц.

Хранитель получил право исключительно в целях поддержания имущества в работоспособном состоянии самостоятельно либо с привлечением других производителей осуществлять разовые производственные циклы по изготовлению молочной продукции, продолжительностью не более 72 часов в неделю. По сведениям прокуратуры разовые производственные циклы имели место, молочная продукция изготавливалась производителями компаниями «Орелмолпром», «ГардаФуд» и «Милкенд».

В ходе проверки было установлено, что «Милкенд» использует производственные мощности ОМЗ на основании «договора на выполнение комплекса мероприятий профилактического характера по поддержанию работоспособности и исправности систем в целом». Вместе с тем, при осмотре в марте 2021 года производственных помещений было установлено, что производство не осуществляется, так как отключен газ. Несмотря на это, в холодильных камерах находилась продукция, выработанная «Милкендом». Также было обнаружено большое количество растительного и молочного жиров, сухого молока, сухого обезжиренного молока и спреда – всего порядка 100 тонн.

По мнению прокуратуры, все это «свидетельствует о системном осуществлении работ по производству молочной продукции». В суде также были озвучены данные управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, основанные на результате мониторинга сведений АИС «Меркурий». Согласно им, «Милкенд» в период с 1 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года выработал 2 131 765,53 кг молочной продукции, а в реализацию направил 2 696 714,86 кг. На основании этого прокуратурой Заводского района был сделан вывод, что «ООО «Милкенд» фактически осуществляло производство молочной продукции на производственных мощностях ООО «ОМЗ», реализуя ее по своему усмотрению, и получило от этого прибыль и, помимо этого, еще и вознаграждение за использование вышеуказанного имущества». В то же время, указывает прокуратура, по состоянию на 31 марта 2021 года суммарный размер требований кредиторов общества превышал 500 миллионов рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление, в котором в числе прочего потребовала прекратить нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Требования не были исполнены, а другие участники этой странной истории и вовсе решили, что выводы прокуратуры ошибочны. Дело дошло до суда, который отказал в удовлетворении иска. Арбитраж решил, что оспариваемые требования прокуратуры являются законными и обоснованными.

ИА «Орелград»