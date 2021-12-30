Какие законы примут в Орловской области в 2022 году

Облсовет определился с планами своей работы на 2022-й.

В Орле утвержден план законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год. Региональный парламент принял данный документ на своей заключительной в 2021 году сессии. Всего в план включено 60 нормативно-правовых актов – это как проекты самостоятельных региональных законов, так и проекты внесения изменений в действующие законы. Отметим, что последних – большинство. Кроме того, план – это лишь костяк законотворчества. В реальности региональный парламент в течение года рассматривает гораздо больше законопроектов.

Однако из плана следует, что уже в первом квартале 2022 года предполагается рассмотреть как минимум четыре самостоятельных правовых акта. Речь идет, прежде всего, о законе Орловской области «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа «Город Орел» и органами государственной власти Орловской области».

Кроме того, региональный парламент запланировал рассмотрение законов «О регулировании отдельных водных отношений на территории Орловской области», «О порядке участия финансового органа Орловской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципальных образований Орловской области квалификационным требованиям» и «О добровольной пожарной охране в Орловской области». Также в 2022-м планируется принять закон «Об общественных воспитателях (наставниках) несовершеннолетних».

Список законов, в которые планируется внести изменения, гораздо шире. Поправки предполагается внести с целью усовершенствования региональной правовой базы. Изменения вносятся и в федеральное законодательство, поэтому периодически областные нормативно-правовые акты надо приводить в соответствие с ними. Так, в 2022 году планируется внести изменения в законы о господдержке общественных объединений, о социальном партнерстве в сфере труда, о местном самоуправлении, о транспортном налоге, о детях войны Орловской области.

Кроме того, поправки будут внесены в закон «О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области». Вопрос является крайне наболевшим, так как многие десятки льготников в регионе остаются без положенных по закону лекарств. Им выдают рецепты, которые отправляются на так называемое отсроченное обслуживание. Однако отсроченными рецептами здоровью не поможешь.

ИА «Орелград»