Орловец повредил чужой даме «мягкие ткани», празднуя 9 Мая

Содеянное стоило молодому человеку четырех месяцев свободы.

В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор мирового суда судебного участка Болховского района, вынесенный в отношении местного жителя. Обстоятельства были таковы, что суд проверил, не состоит ли мужчина на учете у психиатра. Оказалось, что не состоит. Однако за ним наблюдает врач-нарколог. Было установлено, что 9 мая 2021 года произошел домашний инцидент.

В тот день подсудимый находился в гостях у своего знакомого, компания праздновала День Победы. К вечеру все уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 22 часа подсудимый по какому-то малозначительному поводу сильно поссорился с сожительницей одного из гостей, с которой ранее он не был знаком. Девушка настолько обиделась, что схватила нож и подошла с ним к своему обидчику.

Подсудимый выхватил нож у нее из руки. Затем он ударил девушку в живот, повалил ее в кресло, после чего вонзил клинок ей в бедро. Медики позднее зафиксировали телесное повреждение в виде резаной раны на передней поверхности левого бедра, которое вкупе с кровоподтеком мягких тканей было расценено как повреждение, причинившее легкий вред здоровью и повлекшее кратковременное расстройство здоровья. Свою вину гражданин признал полностью. При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый ранее уже был судим. Мужчина получил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»