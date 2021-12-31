Лучших музыкантов и танцоров выберут в Орле

Принять участие в конкурсе могут работники муниципальных учреждений культуры.

Стали известны детали проведения городского конкурса «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла». Ранее о его старте объявила администрация областного центра. Проводится он «в целях выявления передового опыта и поддержки наиболее значимых творческих проектов». Кроме того, организаторы ставят задачи повышения престижа профессии, стимулирования творческой и инновационной деятельности, привлечения молодых специалистов в муниципальные досуговые учреждения культуры.

Организатором конкурса выступил администрация города Орла в лице управления культуры. Конкурс стартует 10 января и продлится по 11 марта 2022 года. Он пройдет в три этапа. На первом, с 10 января по 11 февраля, пройдет прием заявок. На втором этапе, с 11 февраля по 11 марта, запланирована работа конкурсной комиссии. Третий этап представляет собой церемонию награждения победителей, она намечена на 25 марта.

По условиям, в конкурсе могут принять участие работники различных муниципальных досуговых учреждений — центров, дворцов, домов культуры, парков культуры и отдыха. Важное условие — стаж работы конкурсанта должен составлять не менее 3 лет в муниципальном учреждении. Что касается специализации работников, то это может быть художественный руководитель, администратор, аккомпаниатор-концертмейстер, художник, режиссер, звукооператор, инженер по сценическому оборудованию, культорганизатор и другие.

Участником может стать даже ветеринарный врач или рабочий по уходу за животными, если таковые входят в штат муниципального досугового учреждения культуры. Выдвижение претендентов на участие в конкурсе осуществляется общим собранием коллектива. Причем решение должно приниматься открытым голосованием простым большинством голосов. Еще одно важное условие: для претендента работа в муниципальном учреждении должна являться основной.

ИА «Орелград»