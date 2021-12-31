Названы преимущества мгновенных микрозаймов онлайн

31.12.2021 | 7:41 Новости компаний

Каждый человек хоть раз сталкивался в своей жизни с тем, что ему срочно нужны были деньги. Эти обстоятельства не зависят от количества доходов, возраста человека или его статуса. В таких ситуациях некоторые пользователи обращаются в банковские учреждения, однако это часто сопряжено с долгим и нудным оформлением и предоставлением документов. Более того, официальная работа есть далеко не у каждого жителя РФ.

В вышеуказанных случаях лучше взять мгновенные микрозаймы онлайн, оформить которые вы можете, когда вам удобно. Кредит в интернете является одной из возможностью получения финансовых средств, при которой заёмщик не тратит своё время на походы по инстанциям и сбор документации. Эту услугу предоставляют микрофинансовые организации, чьё число постоянно растёт.

Какие преимущества получает человек, если оформит онлайн-заем?

Во-первых, конечно, он экономит время. Подать заявку на сайте кредитной организации – потратить не более 5 минут. Конечно, до этого момента придется проанализировать много информации, покопаться, сравнить процентные ставки и условия в разных пакетах… Но и в этом вопросе можно найти рациональное решение, например, тот же Юником24 поможет сэкономить время заемщика.

Во-вторых, в МФО не потребуют справки о доходах. Люди без официального трудоустройства могут вздохнуть спокойно – они имеют ровно те же возможности, что и заемщики с официальной заработной платой. В банках чаще всего процедура затягивается именно из-за необходимости собирать пакет документов. Однако клиенты соглашаются на такие условия в надежде получить меньшую процентную ставку и более мягкие условия договора. Стоит, однако, напомнить, что и МФО, преодолевая конкуренцию банков, постепенно снижают планку требований к заемщикам. Так что в некоторых случаях клиентам удается получить договор с такими условиями, что и в банке не предлагаются.

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