Орловские чиновники решили отдать детей в добрые руки

Для этого в Орловской области разработали план мероприятий.

В Болховском районе Орловской области появилась муниципальная программа «Детство — в добрые руки!», которая будет действовать в период с 2022 по 2024 годы. Ее соисполнителями станут отдел социальной политики, комиссия по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства и райотдел образования. Цели программы – «улучшение качества жизни и здоровья детей, сокращение фактов неблагополучия, ликвидация трудной жизненной ситуации, улучшение положения в семьях с несовершеннолетними детьми, ранняя профилактика социального сиротства, безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, создание благоприятных условий для комплексного развития детей».

Перед чиновниками поставлена задача своевременно выявлять семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Делать это рекомендуется «на ранних стадиях развития социального неблагополучия». Также чиновникам поручено оказывать своевременную социальную, психолого-педагогическую, правовую, медицинскую и иную необходимую помощь семьям с детьми, проводить эффективную реабилитацию, укреплять внутрисемейные связи и гармонизировать детско-родительские отношения.

Программа финансируется за счет средств районного бюджета, который за три года планирует выделить 729 тысяч рублей. «Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее Болховского района, — считают авторы программы. — Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск роста масштабов бедности, социальной напряженности и социальной нестабильности».

Согласно статистике, в Болховском районе проживает 3972 ребенка в возрасте до 18 лет. Также в районе насчитывается 256 многодетных семей, в которых подрастают 790 детей. 25 семей признаны находящимися в социально опасном положении, в них воспитывается 51 несовершеннолетний ребенок. В районе насчитывается 12 детей-сирот и 29 детей, оставшихся без попечения родителей, и 48 детей-инвалидов.

ИА «Орелград»