Суд под Орлом рассмотрел дело о схватке человека с «Туарегом»

31.12.2021 | 12:08 Закон и порядок, Новости

Виновным в происшествии был признан житель орловского райцентра Ливны.

Вступил в силу приговор, который вынес мировой судья судебного участка № 3 города Ливны и Ливенского района Орловской области. Местный ранее не судимый житель, работающий электромонтером в одном из ливенских ООО, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ. Иными словами, его обвинили в совершении умышленного повреждения чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба.

Инцидент произошел в первом часу ночи, когда электромонтер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался выйти из двора многоквартирного дома на улицу. Дорогу ему «внезапно» преградил припаркованный там же автомобиль марки «Фольксваген Туарег». В суде мужчина объяснил, что иномарка «помешала его дальнейшему проходу к улице». В результате «на почве внезапно возникшей неприязни» пьяный электромонтер набросила на машину.

Он избивал иномарку ударами кулаков и сумел полностью раскрошить одно из наружных зеркал. После этого, видимо, иномарка перестала мешать его проходу, поскольку электромонтер успокоился и отправился дальше. Причиненный им владельцу иномарки материальный ущерб составил 17 500 рублей. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Также за потерпевшим было признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда, но такой иск должен рассматриваться уже в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»

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