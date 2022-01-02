Депутатам под Орлом будут платить компенсации

Порядок возмещения депутатских расходов принял Окружной совет.

Депутаты окружного Совета, который пришел на смену Совету народных депутатов Орловского района, утвердили «Порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата». Документ принят в целях обеспечения условий для эффективного осуществления депутатских полномочий. Он также определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения осуществления полномочий председателя Орловского окружного Совета. Финансирование берет на себя муниципальный бюджет.

Согласно документу, спикеру предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи, в том числе средствами телефонной и факсимильной. Ему положен служебный транспорт. Кроме того, он за бюджетный счет будет получать печатные и периодические издания, необходимые ему для работы. Что касается других депутатов, то им будут выплачивать денежные компенсации.

Возмещение положено за приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов для оргтехники, в том числе на заправку картриджей, на почтовые отправления. Кроме того, депутатам компенсируют транспортные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том числе для участия в публичных слушаниях, проводимых на территории муниципального округа, заседаниях комитетов, рабочих групп и заседаниях окружного Совета.

«Денежная компенсация расходов депутатов окружного Совета в связи с осуществлением своих полномочий, осуществляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 3000 рублей в месяц, — отмечено при этом в документе. — Возмещение расходов депутату окружного Совета, производится на основании распоряжения председателя окружного Совета, при наличии его заявления о возмещении расходов в соответствующем месяце».

Парламентариям придется доказывать свои расходы. Для этого, например, к заявлению и финансовому отчету надо будет приложить подлинники документов, подтверждающих расходы. Это могут быть кассовые и товарные чеки, квитанции к приходно-кассовому ордеру и бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, накладные на отпуск товаров, акты выполненных работ, оказанных услуг, проездные документы и иные документы.

ИА «Орелград»