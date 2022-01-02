Орловские депутаты придумали, как тратить дорожные деньги

Окружной совет народных депутатов утвердил положение о Дорожном фонде.

Депутаты Окружного совета, который стал правопреемником Совета народных депутатов Орловского района, на своем последнем в 2021 году заседании утвердили порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Орловского муниципального округа. Пополняться он будет за счет акцизов на автомобильный бензин, бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Кроме того, в местный Дорожный фонд будут поступать субсидии и трансферты из областного бюджета. Примет он и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, если добровольные пожертвования на дороги, конечно, будут. Также в фонд обещают передавать выручку от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также от их продажи.

Один из разделов посвящен вопросам использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда. Деньги могут быть потрачены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, их ремонт, на инженерные изыскания, в том числе проведение кадастровых работ. Также можно тратить эти средства на испытание мостов, разработку проектной документации и ее экспертизу, на содержание дорог, их паспортизацию, диагностику, обследование и подсчет интенсивности дорожного движения и пропускной способности.

Кроме того, депутаты разрешили тратить средства Дорожного фонда на погашение кредиторской задолженности предыдущего финансового года за выполненные работы, а также на предоставление трансфертов территориальным управлениям «на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в части содержания автомобильных дорог». В документе подчеркнуто, что средства Дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в постановлении.

ИА «Орелград»