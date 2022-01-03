Клычков без торгов отдал землю инвестору

Участок предназначен для реализации масштабного проекта.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. Как следует из документа, земля будет передана без конкурентных процедур «Заводу приборов» на основании заявления этого предприятия. Основанием для этого также послужили критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения при реализации масштабных инвестиционных проектов. Несколько лет назад они были установлены региональным законом.

Из документа также следует, что обществу с ограниченной ответственностью «Завод приборов» губернатор выделил участок земли в Орловском района, на территории Платоновского сельского поселения. Категория этой земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: производственная деятельность.

Площадь выделенного без торгов участка составляет 129 256 квадратных метров. Детали масштабного инвестиционного проекта распоряжением не разглашаются, однако наименование его приведено, оно звучит так: «Локализация производства электроники в Российской Федерации». Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Отметим, что указанный проект летом 2021 года был включен в официальный реестр инвестиционных проектов Орловской области под номером 75. Всего в реестре насчитывается 77 проектов. Все они пользуются мерами государственной поддержки. Одной из них и является предоставление земли в аренду без торгов. Требования к инвестиционным проектам стандартны. Например, планируемая сумма капитальных вложений в течение первых трех лет со дня включения в реестр должна составлять не менее 100 миллионов рублей.

ИА «Орелград»