Год для Орловщины прошел без уличного насилия

Полиция отметила снижений уровня уличной преступности.

В Орловской области состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 6,6 процента. Об этом, подводя итоги 11 месяцев 2021 года, сообщает региональное управление МВД. В ведомстве рассказали, что в структуре уличной преступности на 4,9 процента сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Так, меньше, чем годом ранее, на улицах региона совершено убийств, грабежей, краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вообще не зарегистрировано уличных изнасилований.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — пояснили в УМВД по региону. — Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 1579 лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

Также сообщается, что в 2021-м при участии народных дружин было раскрыто шесть преступлений и пресечено 217 административных правонарушений. Кроме того, с использованием технических средств АПК «Безопасный город» удалось раскрыть три преступления и выявить 271 административное правонарушение. В данном случае речь, в основном, идет именно об уличной преступности.

ИА «Орелград»