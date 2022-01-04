На Орловщине вскрыли 1500 нарушений в сфере миграции

Обзор правоприменительной практики представило управление МВД.

В 2021 году, по предварительным данным, в рамках противодействия нелегальной миграции сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области было проведено 965 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Для сравнения, в 2020 году таковых было проведено 709.

Как сообщает УМВД, всего в 2021-м выявлено 1519 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе 736 нарушений порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами (724 — в 2020 году). Так, было составлено 462 протокола по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение иностранными гражданами режима пребывания. По статье 18.9 КоАП РФ за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранцев составлено 106 протоколов, по статье 18.10 КоАП РФ за незаконный труд иностранцев – 21.

Кроме того, 130 протоколов было составлено на работодателей по статье 18.15 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Почти вдвое выросло число нарушений в сфере регистрационного и паспортного режимов – с 444 в 2020 году до 783 в 2021-м. Отметить стоит и то, что другими подразделениями полиции было выявлено еще 138 правонарушений в сфере миграции. Данный показатель практически остался на прошлогоднем уровне.

ИА «Орелград»